Son dakika: Ayhan Sicimoğlu yayınladı: İstanbul Moda'da mide bulandıran olay: Pantolonunu indirip karısının üzerine işedi! | Video

İstanbul Moda’da iğrenç bir olay gerçekleşti. Dört arkadaştan biri, sokak ortasında pantolonunu indirip bir binanın önüne işedi. Bu sırada eşiyle birlikte evine giren bir vatandaş ise bu kişiye tepki gösterdi. Uyarıya aldırış etmeyen maganda bu kez de kendisini uyaran adamın karısının üzerine işedi. Bununla da yetinmeyen zorba, arkadaşlarıyla adamı darp etti. İğrenç olayın görüntülerini paylaşan Ayhan Sicimoğlu ise sosyal medyadan sitem etti