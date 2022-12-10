Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Yabancı ekonomi komiseri' tepkisi: Cahillik alameti | Video
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da 'Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023' programında önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını eleştiren Başkan Erdoğan "Yabancı ekonomi komiserinin konuşmasını, 'Millet teknoloji görsün' diye pazarlamak komiklik değil, cahillik alametidir" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Bunların bildiği tek şey var. IMF'den para alacaklarmış Biz ise IMF ile tüm ipleri kopardık. Bu millet ipini IMF'nin eline verenlere bu ülkede siyasette yer vermez" dedi.