Son dakika: Bursa'da AVM'de tavan çöktü! Girişler kapatıldı, ekipler olay yerinde...

Son dakika haberine göre; Bursa'nın en lüks alışveriş merkezlerinden birinde mağazanın tavanı yangın nedeni ile çöktü! AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. AVM'nin en yoğun olduğu saatte meydana gelen olaydan ilk görüntüler geldi. İşte son dakika haberinin detayları...