Son Dakika: Bursa'da kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık kamerada | Video

Son Dakika Haberi... Bursa'da metroda kadınların etek altı görüntülerini çekerken fark edilen sapığın pişkin davranışları ve sözleri vatandaşları çileden çıkardı. Korg marka bir klavye taşıdığı görülen sapığın müzisyen olabileceği olduğu tahmin edilirken corona maskesi sebebiyle yüzü tanınamadığı görülüyor.