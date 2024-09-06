SON DAKİKA | Engin Polat'ın tahliye anı kamerada! Dilan Polat ile böyle sarıldı

Son dakika haberleri... Tahliye olan Engin Polat Çorlu'da aynı davadan yargılanan ve serbest bırakılan eşi Dilan Polat ile bir araya gelerek İstanbul'a doğru yola çıktı.