Video Yaşam Son Dakika: FETÖ'nün kritik isminin izi bulundu | Video
Son Dakika: FETÖ'nün kritik isminin izi bulundu | Video

Son Dakika: FETÖ'nün kritik isminin izi bulundu | Video

22.09.2022 | 10:18

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Son dakika haberi: Almanya'da kurduğu iftira yuvasından devlete ve hükümete yönelik kara propaganda faaliyetleri yürüten firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in izi bulundu. Güven, Hessen'deki Babenhausen bölgesinde kumpas merkezine dönüştürdüğü dubleks dairede ailesiyle lüks içinde yaşıyor.

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