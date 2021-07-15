SON DAKİKA: Gaziantep'te hayvanat bahçesinde aslan paniği kamerada!
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te hayvanat bahçesinde bakıcısına saldırrark kaçan aslan vurularak öldürüldü.