Video Yaşam Son Dakika Haberi | İstanbul Alibeyköy'de saldırıya uğrayan kadın sürücüden flaş açıklama 'Eşarbım tamamıyla çıkarıldı' | Video

Son Dakika Haberi | İstanbul Alibeyköy'de saldırıya uğrayan kadın sürücüden flaş açıklama 'Eşarbım tamamıyla çıkarıldı' | Video

Son Dakika Haberi | İstanbul Alibeyköy'de saldırıya uğrayan kadın sürücüden flaş açıklama 'Eşarbım tamamıyla çıkarıldı' | Video
14.08.2020 | 12:25

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Son dakika | İstanbul Alibeyköy'de sapık saldırıya uğrayan kadın sürücü ilk kez konuştu ve olayla ilgili flaş açıklamalarda bulundu! Saldırıya uğrayan kadın sürücü, küfürlü saldırda bulunup aracının camlarını kıran ve kendisini darp eden sapığın yanındaki kadınların da inanılmaz çirkin küfürler savurduğunu açıkladı. Saldırıya uğrayan kadın başörtüsüne de saldırıldığını belirterek "Eşarbım tamamıyla çıkarıldı" dedi.

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