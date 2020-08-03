Son Dakika Haberi: Minibüsteki bıçaklı dehşet kamerada! Kendilerini uyaran şoförü başından bıçakladılar | Video

Son dakika Balıkesir'in Edremit ilçesinde minibüse binen gençler kendilerini maske takmaları konusunda uyaran şoförü başından bıçaklayarak kaçtılar! Minibüsteki bıçaklı dehşet yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, minibüse binen bir grup genç, maske takmadıkları için kendilerini uyaran sürücü B.K. ile tartıştı. Gruptaki gençlerden biri yaşanan arbede sırasında sürücü B.K.'yi başından bıçakla yaraladı.



Balıkesir'in Edremit ilçesi ile turistik Altınoluk Mahallesi hattında çalışan minibüse, iddiaya göre alkollü bir grup genç, maske takmadan bindi. Yolcuların uyarısı üzerine minibüs şoförü B.K. maske takmayan alkollü grubu araçtan indirmek istedi. Bunun üzerine grup ile minibüs şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışmaya büyüyünce yaşanan arbedede gruptan bir kişi minibüs şoförü B.K.'yi başından bıçakladı. Grup kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan B.K. hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan sürücü taburcu edildi.



Jandarma ekipleri, olaya karışan kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

