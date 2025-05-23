SON DAKİKA | İSKİ'nin kanalizasyon çalışmasında yol çöktü! 1 işçi göçük altında kaldı
Son dakika haberi... Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde İSKİ'nin kanalizasyon çalışması sırasında çökme meydana geldi. 1 işçi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sonucu işçi göüçük altından çıkarıldı.
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