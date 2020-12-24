Son dakika! İstanbul'da günlük kiralık evlerdeki skandal böyle ortaya çıktı | Video

Son dakika haberi... İstanbul'da günlük ve gecelik kiralık evlerdeki skandal ortaya çıkartıldı! Yılbaşında corona virüs tedbirleri kapsamında otellerdeki toplu kutlamalar yasaklanmıştı. Corona virüs tedbirleri kapsamında yasak olduğu halde yılbaşını toplu halde kutlamak isteyenlerin günlük ve gecelik kiralık evler kiraladıkları ortaya çıktı.