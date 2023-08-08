SON DAKİKA: İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam! | Video
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim öncesi "Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz" dedi. Ancak göreve geldikten sonra zam üstüne zam yapıp vatandaşın cebine göz dikti. İBB yönetimi bugün UKOME'yi toplantıya çağırırken toplu ulaşım için istenen zam talebi yüzde 51'di. Zam talebinin kabul edilmesiyle birlikte aylık akbilin bin 173 TL'ye, tek basım ücretin ise 15 TL'ye yükseldi.
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