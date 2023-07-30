SON DAKİKA! Kars'ta Horasan-Sarıkamış yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var | Video

Kars'ta Sarıkamış-Horasan karayolunda meydana gelen kazada bir yolcu otobüsü şarampole uçtu. Olay yerinde ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.