Son Dakika: Konya’da eğitim uçağı düştü! O anlar kamerada | Video

Son dakika: Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı’nda Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Uçağı kullanan pilot Binbaşı Şükrü Gümüş'ün (40) paraşütle atladığı öğrenildi. Uçağın düştüğü şantiye alanında operatör olarak görev yapan uzman çavuş ise şehit oldu...