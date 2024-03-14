Video Yaşam Son Dakika: Konya’da eğitim uçağı düştü: Pilot paraşütle atladı! | Video
Son Dakika: Konya’da eğitim uçağı düştü: Pilot paraşütle atladı! | Video

Son Dakika: Konya’da eğitim uçağı düştü: Pilot paraşütle atladı! | Video

14.03.2024 | 13:32

Son dakika: Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı’nda Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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