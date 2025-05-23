SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Beklenen açıklama geldi | Video
Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaş 'kurban bayramı tatili kaç gün olacak? kurban bayramı tatili uzatıldı mı? sorularının yanıtını merak ederken beklenen karar geldi. Kurban Bayramı tatilinin uzatılmadığı açıklandı. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar...
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