Video Yaşam SON DAKİKA: Müge Anlı'da Elnare Kızmaz'a ne oldu, bulundu mu? Kemik ve kafatası detayı... | Video
SON DAKİKA: Müge Anlı'da Elnare Kızmaz'a ne oldu, bulundu mu? Kemik ve kafatası detayı... | Video

SON DAKİKA: Müge Anlı'da Elnare Kızmaz'a ne oldu, bulundu mu? Kemik ve kafatası detayı... | Video

09.01.2023 | 16:12

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ATV'de yayınlanan Müge Anlı programında Elnare Kızmaz olayıyla ilgili kan donduran gelişmeler yaşandı. Elnare Kızmaz'ın kocası tarafından köydeki erkeklere satıldığı, en az 35 kişinin tecavüzüne uğradığı iddia edilmişti. Müge Anlı, Elnare Kızmaz'ın kaybolmadan önce istismara uğradığına yönelik açılan soruşturmada Muzaffer Deniz'in DNA'sının eşleştiğini ve bu nedenle tutuklanıp cezaevine gönderildiğini duyurdu. Böylece bütün iddialar da doğru çıkmış oldu. Elnare Kızmaz'la ilgili kemik ve kafatası detayı geldi.

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