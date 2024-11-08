SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde gizli tanıktan şok ifade! "Katil amca olmayabilir"

Türkiye Narin Güran cinayetinin davasını 2. gününde de takip ederken flaş bir gelişme yaşandı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek cinayetle ilgili yeni bir gelişmeyi ilk kez A Haber'de açıkladı. Şimşek yaptığı açıklamada cinayetle alakalı yeni bir gizli tanığın ortaya çıktığını aktardı ve "katil amca olmayabilir" dedi…