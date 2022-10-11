SON DAKİKA! Osmaniye'de 5.1'lik deprem! Vali'den ilk açıklama | Video

AFAD, saat 18.48'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olan bir sarsıntı yaşandığını duyurdu. Büyüklüğünün 5.1 olarak ölçüldüğü deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve Kilis'ten de hissedildi. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Merkez Üssü Osmaniye Düziçi İlçemizde meydana gelen 5.1 şiddetinde ki depremle ilgili şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yoktur. Taramalarımız devam etmektedir." dedi.