Video Yaşam Son Dakika: Sakarya'daki patlama anında yaşanan panik anı ve yer sarsıntısı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son Dakika: Sakarya'daki patlama anında yaşanan panik anı ve yer sarsıntısı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son Dakika: Sakarya'daki patlama anında yaşanan panik anı ve yer sarsıntısı görüntüleri ortaya çıktı | Video
09.07.2020 | 12:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Sakarya'daki patlama anında yaşanan panik anı ve yer sarsıntısı görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:13
Son Dakika: Sakarya'daki patlama anında yaşanan panik anı ve yer sarsıntısı görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.07.2020 | 12:12
Son Dakika Haberi: Sakarya'da şiddetli patlama meydana geldi! Olay sonrası ilk görüntüler ortaya çıktı | Video 00:19
Son Dakika Haberi: Sakarya'da şiddetli patlama meydana geldi! Olay sonrası ilk görüntüler ortaya çıktı | Video 09.07.2020 | 12:13
Son Dakika Haberi: Sakarya patlama ile sarsıldı! İşte Sakarya'daki şiddetli patlamadan ilk görüntüler! | Video 00:14
Son Dakika Haberi: Sakarya patlama ile sarsıldı! İşte Sakarya'daki şiddetli patlamadan ilk görüntüler! | Video 09.07.2020 | 11:55
Son dakika: Trabzon'da sel ve heyelan felaketi | Video 06:38
Son dakika: Trabzon'da sel ve heyelan felaketi | Video 09.07.2020 | 11:27
Rize'de uçan tekmeyle dükkan camlarını parçalayan adam kamerada | Video 00:22
Rize'de uçan tekmeyle dükkan camlarını parçalayan adam kamerada | Video 09.07.2020 | 10:36
Son Dakika Haberi: İstanbul'da metrobüste yangın | Video 00:27
Son Dakika Haberi: İstanbul'da metrobüste yangın | Video 09.07.2020 | 10:47
Son Dakika Haberi: Konya'da otobüsteki bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:43
Son Dakika Haberi: Konya'da otobüsteki bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.07.2020 | 10:24
İstanbul'da otobüsten düşen kadın ağır yaralandı | Video 02:41
İstanbul'da otobüsten düşen kadın ağır yaralandı | Video 09.07.2020 | 10:12
İstanbul'da pişkin hırsızın 'Pes' dedirten hareketi kamerada | Video 02:20
İstanbul'da pişkin hırsızın 'Pes' dedirten hareketi kamerada | Video 09.07.2020 | 09:36
Şile'deki su skandalının mağdurları yaşadıklarını A Haber'e anlattı | Video 03:01
Şile'deki su skandalının mağdurları yaşadıklarını A Haber'e anlattı | Video 09.07.2020 | 00:35
40 metreden denize atlama anını kameraya çektiren Rus genç öldü! | Video 04:38
40 metreden denize atlama anını kameraya çektiren Rus genç öldü! | Video 08.07.2020 | 20:06
Van Gölü'nde batan tekneden ilk görüntü | Video 01:35
Van Gölü'nde batan tekneden ilk görüntü | Video 08.07.2020 | 18:23
Başkentte araçtan 83 bin lira çalan hırsızlar polis kıskacında | Video 02:21
Başkentte araçtan 83 bin lira çalan hırsızlar polis kıskacında | Video 08.07.2020 | 18:23
Konya'da maskesiz yakalanan vatandaş kendi kendine şiddet uyguladı | Video 02:22
Konya'da maskesiz yakalanan vatandaş kendi kendine şiddet uyguladı | Video 08.07.2020 | 16:02
Son Dakika Haberi: Minibüste kadın yolculara skandal sözler! Kimliğini tespit eden polisler... | Video 00:39
Son Dakika Haberi: Minibüste kadın yolculara skandal sözler! Kimliğini tespit eden polisler... | Video 08.07.2020 | 15:44
Son Dakika Haberi... Ankara'da fuhuş evindeki yabancı uyruklu kadınların baskında yakalanma anı kamerada | Video 02:19
Son Dakika Haberi... Ankara'da fuhuş evindeki yabancı uyruklu kadınların baskında yakalanma anı kamerada | Video 08.07.2020 | 15:32
Son Dakika Haberi: İstanbul'da kocasını sevgilisiyle minibüste yakalayan kadın dehşet saçtı | Video 00:23
Son Dakika Haberi: İstanbul'da kocasını sevgilisiyle minibüste yakalayan kadın dehşet saçtı | Video 08.07.2020 | 13:14
İstanbul’da bir genç sevgilisini taciz edip kendisini döven sapıklara böyle dehşeti yaşattı | Video 01:31
İstanbul’da bir genç sevgilisini taciz edip kendisini döven sapıklara böyle dehşeti yaşattı | Video 08.07.2020 | 13:15
Son Dakika: Antalya'da iki polisi bıçaklayan zanlı vurularak yakalandı | Video 00:55
Son Dakika: Antalya'da iki polisi bıçaklayan zanlı vurularak yakalandı | Video 08.07.2020 | 13:07
İstanbul'da skandal görüntüler! Gelin almak için geldikleri evin önünde... | Video 00:58
İstanbul'da skandal görüntüler! Gelin almak için geldikleri evin önünde... | Video 08.07.2020 | 12:49

Son Dakika Haberi.. Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasının patlama anında oluşan ses yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki merkez ilçe Adapazarı'ndan duyuldu. Şehir merkezinde bulunan bir esnaf korku dolu o anları anlatırken, patlama sonrası vatandaşların kaçışma anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sakarya'da 3 Temmuz günü yaşanan havai fişek fabrikasının patlamasında bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 7 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralanın olduğu patlama anında oluşan ses yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki merkez ilçe Adapazarı'ndan da duyuldu. Patlama anında yaşananlar ise Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarında bulunan bir iş hanındaki güvenlik kameralarına yansıdı. Patlama anında çıkan gürültü ile 21 yıl önce meydana gelen depremi hatırlayan ve panik halinde iş yerinden çıkan Ender Kemal o korku dolu anları anlattı. 17 Ağustos 1999 Gölcük depremini unutamadığını, kayıplarının olduğunu ve en ufak gürültüde panik haline büründüklerini aktaran Kemal, patlamanın olduğu anda birçok vatandaş gibi kendisini sokağa attığını ve havai fişek fabrikasının patladığını öğrenene kadar da iş yerine gidemediğini vurguladı.


Kilometrelerce ötede yaşanan patlamanın paniği kameralarda
Öte yandan, şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta patlayan havai fişek fabrikasının sesinin oluşturduğu korku ve panik anları ise bir iş hanının güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; patlama sesini duyarak yediği yemeği bırakan ve korku ile panik halinde iş yerlerinden çıkarak kendilerini dışarıya atmaya çalışan vatandaşlar görülüyor.


Çıkan gürültünün ne olduğunu öğrenene kadar iş yerlerimize giremedik
Patlamayı deprem sanarak dışarı çıkan ve gürültünün patlama olduğunu öğrenene kadar iş yerine giremeyen Ender Kemal, "Duyduğumuz sesi deprem zannettik. Bu doğrultuda herkes sokaklara çıktı. Çünkü biz 21 sene önce bir deprem yaşadık acılarımızın olduğu ve hafızalardan silemeyeceğimiz. Tekrardan aynı şeyleri yaşayacağımızı düşünerek bir anda dışarı çıktık. Aradan 5 veya 10 dakika zaman geçtikten sonra duyduk ki buraya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası patlamış. Önce can sonra canan demişler, çıkan gürültü sonrasında ilk olarak ailelerimizi aradık. Çünkü hepimizin sorumlu olduğu insanlar var. Acaba korktular mı, ürktüler mi, onlar olayı nasıl algılayıp tepki verdiklerini bilemediğimiz için onlara ulaşmaya çalıştık. Patlamaymış bu bir deprem değilmiş içimiz bir nebze rahatladı ama fabrikanın içerisinde yaralanan veya vefat eden insanlar olmuş bunu öğrendiğimizde de çok üzüldük. 1999 depremini yaşayan insanlar olarak biz duyduğumuz en ufak gürültüde kendimizi sokağa atan insanlarız ve çıkan gürültünün ne olduğunu öğrenene kadar iş yerlerimize giremedik. Psikolojimiz o günlerde çok bozuldu ve tekrardan o anları yaşamak istemedik" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA