Video Yaşam SON DAKİKA! Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı düştü! İşte ilk görüntüler | Video
SON DAKİKA! Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı düştü! İşte ilk görüntüler | Video

SON DAKİKA! Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı düştü! İşte ilk görüntüler | Video

14.03.2024 | 13:53

Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı’nda Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Uçağı kullanan pilot Binbaşı Şükrü Gümüş'ün (40) paraşütle atladığı öğrenildi. Uçağın düştüğü şantiye alanında operatör olarak görev yapan uzman çavuş ise şehit oldu.

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