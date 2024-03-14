SON DAKİKA! Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı düştü! İşte ilk görüntüler | Video
Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı’nda Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Uçağı kullanan pilot Binbaşı Şükrü Gümüş'ün (40) paraşütle atladığı öğrenildi. Uçağın düştüğü şantiye alanında operatör olarak görev yapan uzman çavuş ise şehit oldu.
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