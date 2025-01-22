SON DAKİKA: Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın | Video
Son dakika haberi: Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın İstanbul'un birçok noktasından görülüyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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