SON DAKİKA: Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın | Video

Son dakika haberi: Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın İstanbul'un birçok noktasından görülüyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.