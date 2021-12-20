Son dakika: Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! | Video

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Özellikle John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmesiyle tanınan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Sezai Aydın'dan acı haber geldi. 69 yaşındaki Aydın'ın, diyabete bağlı kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiği öğrenildi. Ünlü oyuncudan gelen acı haber, sanat dünyasını derinden üzdü.