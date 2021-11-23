Son Dakika: Vedat Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili flaş açıklama! Asgari ücret ne kadar olacak?
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Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 2022 yılı asgari ücret açıklaması! Bakan Bilgin, "Destek doğrudan işçiye verilecek, işverenin hesabına yatmayacak" derken, 2022 yılı asgari ücret belirleme çalışmaların sürdüğünü ifade etti.