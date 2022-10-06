SON DAKİKA! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Yaşlı kadına haç çıkarttırıp eğlenmişler | Video

İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen cep telefonu görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmış, savcılık ve Bakanlık harekete geçmişti. Nermin Zeren'e yapılan insanlık dışı muamelenin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntülerde yaşlı ve hasta kadına haç çıkarttıran hastane görevlileri yüzsüzce eğlenmeye devam ediyor.