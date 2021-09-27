SON DAKİKA: Yunanistan'da 5,7'lik deprem! Deprem sonrası tsunami uyarısı: Türkiye'nin Ege kıyılarında tsunami tehlikesi var mı?
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Son dakika haberleri... Girit Adası merkezli 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz'de bulunan adada deprem sonrası tsunami riski oluştu. Tsunamiye karşı uyarılarda bulunuluyor.
Yunanistan'ın güneyinde yer alan Girit Adası'nda saat 09.17 itibarıyla şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Reuters haber ajansının aktardığına göre 6.5 olarak saptandı. AFAD'ın son dakika açıklamasına göre ise deprem 5.7 şiddetinde gerçekleşti. A Haber Muhabiri Manolis Kostidis'in aktardığına göre; henüz adadan bir hasar veya can kaybı bilgisi alınamadı. Ancak, Akdeniz'de bulunan adada deprem sonrası tsunami riski oluştu. Tsunamiye karşı uyarılarda bulunuluyor.