Video Yaşam Sosyal medyada şov yaptılar, polis tek tek yakaladı | Video
Sosyal medyada şov yaptılar, polis tek tek yakaladı | Video

Sosyal medyada şov yaptılar, polis tek tek yakaladı | Video

17.03.2025 | 15:30

Bolu’da sosyal medya hesaplarında tehlikeli motosiklet kullandığı görüntüleri paylaşan 2 kişi, trafik polisi ekiplerinin teknik takibi sonucu yakalandı. Ehliyetine el konulan şahıslar, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücülere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal medya hesabında motosikletiyle ön kaldırdığı ve plakasız gezdiği görüntüleri paylaşan 35 YIK 50 plakalı motosikletin sürücüsü D.M.K. (22), sabah saatlerinde trafik polisinin takibi sonucu Bahçelievler Mahallesi'nde yakalandı. Önceki gün polisten kaçan ve buğun ara sokak üzerinde yakalanan motosiklet sürücüsü D.M.K.'nın motoru bağlandı. Trafik polisi ekipleri Kültür Mahallesi'nde ise aynı gerekçelerle aradığı 06 CZU 282 plakalı motosiklet sürücüsü O.U.E.'yi yakaladı. İki sürücünün de ehliyetine, 'Sağlık durumlarının yerinde olup olmadığı tespiti' gerekçesiyle el konuldu. Ayrıca yeniden ehliyetlerini almak için psikoloğa başvurmaları gerektiği öğrenildi. Motosikletleri, oto kurtarıcı yardımıyla Yediemin'e çekilen sürücüler, savcılık kararıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.M.K. ve O.U.E. adliyeye sevk edildi. Her iki sürücüye de toplamda 70 bin liranın üzerinde ceza kesildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sosyal medyada şov yaptılar, polis tek tek yakaladı | Video 02:47
Sosyal medyada şov yaptılar, polis tek tek yakaladı | Video 17.03.2025 | 15:30
Bursa’da eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı | Video 00:25
Bursa'da eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı | Video 17.03.2025 | 15:30
Esenyurt’ta komşuların park yeri kavgası kamerada | Video 02:09
Esenyurt’ta komşuların park yeri kavgası kamerada | Video 17.03.2025 | 15:30
Oğluna sigara içirip ilaç verdiği iddia edilen annenin cezasının gerekçesi açıklandı | Video 02:23
Oğluna sigara içirip ilaç verdiği iddia edilen annenin cezasının gerekçesi açıklandı | Video 17.03.2025 | 13:03
İş yeri sahibini dövüp kompresör makinesi aldılar | Video 01:02
İş yeri sahibini dövüp kompresör makinesi aldılar | Video 17.03.2025 | 12:29
Sosyal medyada canlı yayın yaparken kamyonetin altına girdiler | Video 00:37
Sosyal medyada canlı yayın yaparken kamyonetin altına girdiler | Video 17.03.2025 | 12:14
Bayrampaşa’da feci kaza: Otomobil kıraathaneye daldı, 6 kişi yaralandı | Video 00:56
Bayrampaşa'da feci kaza: Otomobil kıraathaneye daldı, 6 kişi yaralandı | Video 17.03.2025 | 12:14
Bursa’da araçtan inen kadın sürücü küfürler savurdu, arabayı yumrukladı | Video 00:26
Bursa'da araçtan inen kadın sürücü küfürler savurdu, arabayı yumrukladı | Video 17.03.2025 | 11:12
Çocuğunu döven vicdansız anne kamerada | Video 00:33
Çocuğunu döven vicdansız anne kamerada | Video 17.03.2025 | 10:45
Batman’da duyarlı vatandaş, bulduğu keklikleri sevdikten sonra yaşam doğaya bıraktı | Video 01:30
Batman'da duyarlı vatandaş, bulduğu keklikleri sevdikten sonra yaşam doğaya bıraktı | Video 17.03.2025 | 10:11
4 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 79 şüpheli yakalandı | Video 00:53
4 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 79 şüpheli yakalandı | Video 17.03.2025 | 10:11
Polis merkezine silahla saldıran kişiye müebbet ve 21 yıl 8 ay hapis | Video 00:38
Polis merkezine silahla saldıran kişiye müebbet ve 21 yıl 8 ay hapis | Video 17.03.2025 | 10:11
Patlayan torpil parçası nedeniyle genç kız böyle yaralandı | Video 00:57
Patlayan torpil parçası nedeniyle genç kız böyle yaralandı | Video 17.03.2025 | 10:11
Restoranda askeri üniforma ile müşterilere servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis | Video 00:29
Restoranda askeri üniforma ile müşterilere servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis | Video 17.03.2025 | 10:11
Çocuk parkında akrobatlık yapanlara 120 bin TL ceza | Video 00:48
Çocuk parkında akrobatlık yapanlara 120 bin TL ceza | Video 17.03.2025 | 10:11
Çanakkale Zaferi’nin 110. Yıl dönümünde 200 kilogramlık sosyal deney duygusal anlara sahne oldu | Video 01:34
Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl dönümünde 200 kilogramlık sosyal deney duygusal anlara sahne oldu | Video 17.03.2025 | 09:03
İmamoğlu’nun diplomasının usulsüz olduğu şikayetinde bulunan Ozan Özcan’ı tehdit eden şahıslar gözaltında | Video 01:26
İmamoğlu'nun diplomasının usulsüz olduğu şikayetinde bulunan Ozan Özcan'ı tehdit eden şahıslar gözaltında | Video 17.03.2025 | 08:43
Alanya’da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın yürekleri ağıza getirdi | Video 04:04
Alanya'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın yürekleri ağıza getirdi | Video 17.03.2025 | 08:43
Kuzey Makedonya’daki yangında yaralanan 9 kişi tedavi için Türkiye’ye getirildi | Video 04:00
Kuzey Makedonya’daki yangında yaralanan 9 kişi tedavi için Türkiye’ye getirildi | Video 17.03.2025 | 08:43
Bursa’da yol verme kavgasına mahalleli karıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video 02:13
Bursa’da yol verme kavgasına mahalleli karıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video 17.03.2025 | 08:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY