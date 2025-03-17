Sosyal medyada şov yaptılar, polis tek tek yakaladı | Video
Bolu’da sosyal medya hesaplarında tehlikeli motosiklet kullandığı görüntüleri paylaşan 2 kişi, trafik polisi ekiplerinin teknik takibi sonucu yakalandı. Ehliyetine el konulan şahıslar, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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