Suç işleyemeden yakaladılar… Araçlarından otomatik tüfek çıktı | Video

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Aracın arka koltuk kısmında bir otomatik tüfek ve tüfeğe ait şarjör ile dört mermi ele geçirildi. Suç unsurlarına el konuldu. Aracın sürücüsü M.Ş. ve yanında bulunan A.G. isimli iki kişi "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı ve Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.