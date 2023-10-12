Suç işleyemeden yakaladılar… Araçlarından otomatik tüfek çıktı | Video
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki kişiyi otomatik tüfekle yakaladı.
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Aracın arka koltuk kısmında bir otomatik tüfek ve tüfeğe ait şarjör ile dört mermi ele geçirildi. Suç unsurlarına el konuldu. Aracın sürücüsü M.Ş. ve yanında bulunan A.G. isimli iki kişi "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı ve Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 5 şüpheliye suçüstü | Video 12.10.2023 | 15:13
01:40
Tekirdağ'da şafak operasyonu: 9 gözaltı | Video 12.10.2023 | 15:09
00:50
SON DAKİKA: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem! | Video 12.10.2023 | 14:21
03:40
İş yerine molotoflu saldırı! O anlar kamerada | Video 12.10.2023 | 14:12
00:24
01:17
Suç işleyemeden yakaladılar… Araçlarından otomatik tüfek çıktı | Video 12.10.2023 | 13:38
00:24
Araçla çarpıp gasp eden saldırganı aynı gün yakaladılar | Video 12.10.2023 | 13:32
02:30
Edirne'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 3 tutuklama | Video 12.10.2023 | 12:39
01:39
Gittikleri iş yerinde dehşet saçan firari oğul yakalandı | Video 12.10.2023 | 13:13
01:17
01:13
00:35
Burdur’da odun deposunda yangın: 30 ton tahta ve 1 otomobil yandı | Video 12.10.2023 | 12:38
02:44
Osmangazi Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme kaza kamerada | Video 12.10.2023 | 11:25
01:53
SON DAKİKA: Osmangazi Köprüsü'nde korkunç kaza: 8 yaralı! | Video 12.10.2023 | 10:45
04:14
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Ekim 2023 Perşembe atv izle! | Video 12.10.2023 | 10:43
00:19
00:53
00:33
Narkotik ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 3 tutuklu | Video 12.10.2023 | 10:06
01:52
01:38
Cinsel istismar suçuyla gözaltına alınan antrenör tutuklandı | Video 12.10.2023 | 09:35