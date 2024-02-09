Video Yaşam Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar kamerada | Video
Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar kamerada | Video

Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar kamerada | Video

09.02.2024 | 16:21

Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde tramvayın çarpmasıyla yayanın yerde sürüklendiği anlar ve çevredekilerin yaralının yardımına koşması görülüyor.

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