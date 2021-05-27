'Süper ay' seyrine doyumsuz manzara oluşturdu
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' Van'da da seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.
Havanın da açık olduğu kentte, 'Süper Ay' net bir şekilde gözlemlendi. Ay'ın bu hali seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.