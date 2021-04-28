Video Yaşam Survivor'da İsmail Balaban'ın dünyasını başına yıkan o anlar! Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan şok hamle

Survivor'da İsmail Balaban'ın dünyasını başına yıkan o anlar! Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan şok hamle

Survivor'da İsmail Balaban'ın dünyasını başına yıkan o anlar! Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan şok hamle
28.04.2021 | 09:32

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Survivor 2021 yarışmacısıİsmail Balaban telefon görüşmesinde annesinin nişanlısı Gamze Atakan hakkıdnaki sözleri ile şoke oldu! Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan ise flaş hamlesi ile şoke etti...

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