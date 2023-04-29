Takıntı haline getirdiği kızın babasını tabanca ile vuran şüpheli yakalandı | Video 29.04.2023 | 14:32 ZONDULDAK'ta kızını takıntı haline getirdiği M.G.'yi (65) tabanca ile vurduktan sonra kaçan R.G., polis tarafından yakalandı. R.G., adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün sabah saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. R.G., iddiaya göre takıntılı olduğu kızın evinin önüne geldi. Burada R.G. ile kızın babası M.G. tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile M.G., R.G.'ye silah çekti. Ancak silah tutukluluk yaptı. Bu sırada R.G., belinden çıkardığı tabanca ile M.G.'yi vurarak yaraladı. M.G. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Olayın ardından kaçan R.G. ise polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan R.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.