Video Yaşam Takıntı haline getirdiği kızın babasını tabanca ile vuran şüpheli yakalandı | Video
Takıntı haline getirdiği kızın babasını tabanca ile vuran şüpheli yakalandı | Video

Takıntı haline getirdiği kızın babasını tabanca ile vuran şüpheli yakalandı | Video

29.04.2023 | 14:32

ZONDULDAK'ta kızını takıntı haline getirdiği M.G.'yi (65) tabanca ile vurduktan sonra kaçan R.G., polis tarafından yakalandı. R.G., adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün sabah saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. R.G., iddiaya göre takıntılı olduğu kızın evinin önüne geldi. Burada R.G. ile kızın babası M.G. tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile M.G., R.G.'ye silah çekti. Ancak silah tutukluluk yaptı. Bu sırada R.G., belinden çıkardığı tabanca ile M.G.'yi vurarak yaraladı. M.G. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan R.G. ise polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan R.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Takıntı haline getirdiği kızın babasını tabanca ile vuran şüpheli yakalandı | Video 00:36
Takıntı haline getirdiği kızın babasını tabanca ile vuran şüpheli yakalandı | Video 29.04.2023 | 14:32
Bitlis’te yakıt dolu tır devrildi: 1 yaralı | Video 00:58
Bitlis'te yakıt dolu tır devrildi: 1 yaralı | Video 29.04.2023 | 14:31
Kaçak göçmenleri taşırken yakalandılar… 2’si de tutuklandı… | Video 00:35
Kaçak göçmenleri taşırken yakalandılar… 2’si de tutuklandı… | Video 29.04.2023 | 14:32
Fatih’te bir kiracı ev sahibi yaşlı adamın yüzüne böyle tekme attı | Video 02:25
Fatih’te bir kiracı ev sahibi yaşlı adamın yüzüne böyle tekme attı | Video 29.04.2023 | 14:06
Bakırköy’de TIR’ın dorsesi Anadolu Efes’te oynayan Bryant Dunston’ın aracının üzerine devrildi | Video 00:43
Bakırköy'de TIR'ın dorsesi Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın aracının üzerine devrildi | Video 29.04.2023 | 13:54
Gaziantep’te kumar operasyonu: 10 gözaltı | Video 00:18
Gaziantep'te kumar operasyonu: 10 gözaltı | Video 29.04.2023 | 13:56
Gaziantep’te 15 bin adet kaçak sigara ele geçirildi | Video 00:43
Gaziantep'te 15 bin adet kaçak sigara ele geçirildi | Video 29.04.2023 | 13:56
Gümüşhane Nisan ayının son günlerinde beyaz gelinliğini giydi | Video 04:16
Gümüşhane Nisan ayının son günlerinde beyaz gelinliğini giydi | Video 29.04.2023 | 12:43
Beyoğlu’nda bıçaklı gasp kamerada: Gençleri dövüp telefonunu çaldı | Video 06:09
Beyoğlu’nda bıçaklı gasp kamerada: Gençleri dövüp telefonunu çaldı | Video 29.04.2023 | 12:36
Dinlenme tesisine girmek isterken bariyere ok gibi saplandı... O anlar kamerada | Video 00:27
Dinlenme tesisine girmek isterken bariyere ok gibi saplandı... O anlar kamerada | Video 29.04.2023 | 12:23
Cip alev topuna döndü, kadın sürücü şans eseri kurtuldu | Video 03:54
Cip alev topuna döndü, kadın sürücü şans eseri kurtuldu | Video 29.04.2023 | 12:14
Tavuk çiftliğinde çıkan yangın, 1,5 saatte söndürüldü | Video 00:13
Tavuk çiftliğinde çıkan yangın, 1,5 saatte söndürüldü | Video 29.04.2023 | 12:15
Elazığ’da yanan tavuk fabrikası böyle görüntülendi | Video 05:14
Elazığ’da yanan tavuk fabrikası böyle görüntülendi | Video 29.04.2023 | 11:50
Kartal’da taksicilerin kavgası kamerada | Video 00:36
Kartal'da taksicilerin kavgası kamerada | Video 29.04.2023 | 11:52
52 kiloluk kadından ’çöp şiş’ yeme rekoru: 50 dakikada 400 çöp şiş yedi | Video 03:55
52 kiloluk kadından 'çöp şiş' yeme rekoru: 50 dakikada 400 çöp şiş yedi | Video 29.04.2023 | 11:48
Taksim’de yarı çıplak İspanyol turist ortalığı birbirine kattı | Video 03:15
Taksim’de yarı çıplak İspanyol turist ortalığı birbirine kattı | Video 29.04.2023 | 11:44
Bursa’da elektrikli scooter süren kıza başıboş köpekler saldırdı | Video 01:01
Bursa'da elektrikli scooter süren kıza başıboş köpekler saldırdı | Video 29.04.2023 | 10:48
Lüleburgaz’da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 01:28
Lüleburgaz'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 29.04.2023 | 10:24
Banka müdürü tutuklanmıştı... Kuryeleri de gözaltına alındı! | Video 00:49
Banka müdürü tutuklanmıştı... Kuryeleri de gözaltına alındı! | Video 29.04.2023 | 10:30
Yolcu otobüsünde yakalandı; uyuşturucuyu kulaklığa saklamış | Video 01:28
Yolcu otobüsünde yakalandı; uyuşturucuyu kulaklığa saklamış | Video 29.04.2023 | 10:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA