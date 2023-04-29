Takıntı haline getirdiği kızın babasını tabanca ile vuran şüpheli yakalandı | Video
ZONDULDAK'ta kızını takıntı haline getirdiği M.G.'yi (65) tabanca ile vurduktan sonra kaçan R.G., polis tarafından yakalandı. R.G., adliyeye sevk edildi.
Olayın ardından kaçan R.G. ise polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan R.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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