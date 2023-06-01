Takla atan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı | Video
Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilerek hurdaya döndüğü kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:51
01:15
Takla atan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı | Video 01.06.2023 | 09:12
05:35
02:02
Alkollü halde araçlarına çarptığı sürücülere saldırdı | Video 31.05.2023 | 16:49
04:01
04:40
TOGG, Avrupa Leylek Köyü Eskikarağaç’ta | Video 31.05.2023 | 13:24
01:35
03:31
Kargadan kaçan yavru kedi ağaçta mahsur kaldı | Video 31.05.2023 | 13:46
01:35
İstanbul’da satırlı koca dehşeti! Eşini ve çocuklarını rehin aldı | Video 31.05.2023 | 13:46
02:29
Sultangazi'de AK Partili çocuğa hakaret eden fırıncı tutuklandı | Video 31.05.2023 | 14:56
05:54
İnci kefalinin muhteşem yolculuğu | Video 31.05.2023 | 13:23
04:51
Mardin'de esrarengiz ev çıkan yangında yine alevlere teslim oldu | Video 31.05.2023 | 13:22
00:41
Kimse bilmiyor ama bu takviye en zengin B12 deposu | Video 31.05.2023 | 13:10
04:37
02:05
Güngören'de yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü | Video 31.05.2023 | 10:34
03:56
00:43
Otomobille Galatasaray taraftarlarının arasına daldı | Video 31.05.2023 | 11:11
00:59
Sahte Erişim Engeli Çetesi’ne operasyon: 7 gözaltı… 31.05.2023 | 10:45
01:24