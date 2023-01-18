Taksici birden fazla yolcu aldı, üstüne küfür etti | Video
Taksiye binen iki gencin yolculuğu, minibüs yolculuklarını aratmadı. Şoför, gençler dışında başka bir yolcuyu daha aracına aldı. Yolcular tepki gösterince şoför küfür etti. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
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