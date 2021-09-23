Video Yaşam Taksim’de Yiğit Marcus Aral’ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada | Video

Taksim’de Yiğit Marcus Aral’ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada | Video

Taksim’de Yiğit Marcus Aral’ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada | Video
23.09.2021 | 10:23

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Ünlü model Şevval Şahin’in sevgilisi olan ve Kerem Kamışlı’yı denize atmasıyla gündem olan yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, Taksim’de yere yatırılarak tekme ve yumruklarla öldüresiye dövüldüğü anlar kameralara yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 23.15 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Miss Turkey 2018 yarışması birincisi olan Şevval Şahin'in sevgilisi olan ve Kerem Kamışlı'yı denize atmasıyla tanınan 41 yaşındaki yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, evine gitmek üzere yol koyuldu. Aral'a sokakta yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan 3 şahıs sataşmaya başladı. Sözlü tartışma sonrası Aral koşarak şahıslardan kurtulmaya çalıştı. Ancak saldırgan şahıslar Aral'ı çelme takarak yere düşürdü. Neye uğradığını şaşıran Aral, yerde dakikalarca tekme ve yumruklarla öldüresiyle dövüldü. Saldırının ardından şahıslar koşarak uzaklaşırken, Aral ise çevredeki vatandaşlar tarafından yerden kaldırıldı.

YERE YATIRIP TEKME VE YUMRUKLARLA DÖVDÜLER
Dehşet anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Yiğit "Marcus" Aral, sokakta yürüdüğü esnada sözlü saldırıya uğruyor. Ardından Aral koşarak kaçmaya başlıyor. Saldırganlardan biri Aral'ın arkasından koşarak çelme takıyor. Yere düşen Aral, saldırganlar tarafından tekme ve yumruk atılarak dövülüyor. Saldırı sonrası şahıslar kaçarken, vatandaşlar yerde kalan Aral'ı ayağa kaldırıyor.

SALDIRGAN KAÇARKEN GÜVEN TİMLERİNE YAKALANDI
Öte yandan olay sonrası koşarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, o esnada bölgede devriye gezen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler tarafından sorgulanan şahıslar, sokakta kavga ettiklerini ve bu yüzden kaçtıklarını söyledi. Çevrede çalışma yapan güven timleri, hemen yan sokakta Aral ile karşılaştı. Aral'ın evine gittiği esnada tanımadığı 3 kişi tarafından saldırıya uğradığını ifade etti.

"KEREM'İN AZMETTİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Bunun üzerine Ahmet Ç. (22), Bünyamin K. (22) ve Abdurrahman K. (19) güven timleri tarafından gözaltına aldındı. Emniyete götürülen saldırganların ifadesi alınarak "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Yiğit "Marcus" Aral ise, "Evime gidiyordum yanıma yaklaşan şahıslar 'Kerem'in selamı var' diyerek saldırdı. Kerem'in azmettirdiğini düşünüyorum" dediği öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 saldırgan, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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