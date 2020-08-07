Video Yaşam Tamer Karadağlı'dan eşi Arzu Balkan'ı aldatma ve şantaj olayında yıllar sonra gelen şok itiraf | Video

Tamer Karadağlı'dan eşi Arzu Balkan'ı aldatma ve şantaj olayında yıllar sonra gelen şok itiraf | Video

Tamer Karadağlı'dan eşi Arzu Balkan'ı aldatma ve şantaj olayında yıllar sonra gelen şok itiraf | Video
07.08.2020 | 17:12

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Tamer Karadağlı, katıldığı televizyon programında; Jülide Ateş'in yıllar önce eşi Arzu Balkan'ı aldatma ve şantaj olayı ile ilgili sorusuna çarpıcı bir cevap verdi. 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Taşfırın Erkeği Haluk' rolü ile hafızalarda yer eden Tamer Karadağlı eşi Arzu Balkan'ı aldattığı ve aldatma görüntüleri ile şantaja uğradığı günlerle ilgili yıllar sonra çok konuşulacak flaş itiraflarda bulundu...

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