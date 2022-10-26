Video Yaşam Tamir için getirilen telefonun bataryası servis görevlisinin elinde böyle patladı | Video
Tamir için getirilen telefonun bataryası servis görevlisinin elinde böyle patladı | Video

Tamir için getirilen telefonun bataryası servis görevlisinin elinde böyle patladı | Video

26.10.2022 | 10:11

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Adana’da tamire getirilen bir cep telefonunun bataryası servis görevlisinin elinde patlaması anbean görüntülendi. Telefon teknik servis uzmanı, patlamaların önüne geçmek için, telefonlara mutlaka orijinal batarya takılması gerektiğini, telefonların yüzde 100 şarj olduktan sonra mutlaka şarjdan çıkartılması gerektiğini söyledi.

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir vatandaş cep telefonunun bataryası çok ısındığı için teknik servise götürdü. Servis çalışanı telefonu eline alıp kaldırımda kontrol ederken birden telefonun bataryası patlayıp yanmaya başladı. Servis çalışanı korkuyla cep telefonunu yere atıp telefonun yanından uzaklaştı. Bataryanın patlayıp yanması ve o panik anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Bu gibi durumların yaşanmaması için Cep Telefonu Teknik Servis Uzmanı Ramazan Özdemir, uyarılarda bulundu. Özdemir, cep telefonu bataryası patlamasının sık sık karşılaşılan bir problem olduğunu ancak yapılan basit hatalardan dolayı bu patlamaların meydana geldiğini belirterek, "En çok yapılan hatalardan biri cep telefonunu gece şarja takıp sabaha kadar şarjda kalması. Gündüz şarj yüzde 100 olsun diye herkes uyurken takıyor sabah çıkartıyor. Oysa bu hem bataryanın ömrünü kısaltıyor hem de yüzde 100 dolduktan sonra bataryanın sürekli ısınmasına ve bir süre sonrada patlamasına neden oluyor. Bunun yanı sıra şarjdayken telefonu kullanmakta bataryanın patlamasına neden oluyor. Telefon şarjdayken hiçbir şey yapmamak gerekiyor. Bir diğer neden de orijinal batarya takılmaması. Bunun yanı sıra orijinal şarj kablosu kullanmamak da hem bataryanın ısınıp patlamasına hem de şarjın uzun gitmemesine neden oluyor" dedi.

Özdemir, vatandaşların bu kurallara uyması durumunda güvenlik kamerasında olduğu gibi batarya patlamalarının olmayacağını söyledi.

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