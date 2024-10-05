Video Yaşam Tarsus'ta 3 katlı evin en üst katında yangın çıktı
Tarsus'ta 3 katlı evin en üst katında yangın çıktı

Tarsus'ta 3 katlı evin en üst katında yangın çıktı

05.10.2024 | 08:56

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 katlı bir evin en üst katında çıkan yangın korkuttu.

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