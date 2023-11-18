Tatvan'da köyler beyaza büründü | Video
Bitlis’in Tatvan ilçesinde mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte yüksek kesimlerdeki köyler beyaza büründü.
Kar yağışının yeraltı kaynakları açısından iyi olacağını söyleyen Hüseyin Demirönal isimli vatandaş," Kar yağışı, Allah'ın bize verdiği bir nimettir. Tabi bu yağış bize su konusunda avantaj sağlıyor. Elbette ki kar yağışına sevindik" dedi.
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