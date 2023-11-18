Tatvan'da köyler beyaza büründü | Video

Tatvan'da günlerdir hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ilçeye bağlı köyleri beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrasında beyaza bürünen Çekmece köyünün havadan görüntülenmesi görsel bir şölen oluşturdu.Kar yağışının yeraltı kaynakları açısından iyi olacağını söyleyen Hüseyin Demirönal isimli vatandaş," Kar yağışı, Allah'ın bize verdiği bir nimettir. Tabi bu yağış bize su konusunda avantaj sağlıyor. Elbette ki kar yağışına sevindik" dedi.