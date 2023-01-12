Telefon kapkaççısı yakalandı | Video

İstanbul’da telefonla konuşan kişilerin ellerinden cep telefonlarını alarak kaçan bir kapkaççı, Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul'un Eyüp Sultan İlçesi'nde bir kapkaççı, Rami Mahallesi'nde telefonla konuşan M.D. ve M.E.K. isimli iki kişinin cep telefonlarını çalıp kaçtı. Güvenlik kamera kayıtları incelendi. E.B. isimli kapkaççı, Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. "Yağma, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet ve Dolandırıcılık" suçlarından çok sayıda kaydı olan E.B. yasal işlemlerinin ardından "Kapkaç" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.