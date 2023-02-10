Telefonu İbrahim'i hayatta tuttu! Enkaz altında kuzenini aradı, 104 saat sonra sağ çıktı | Video

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 9 saat arayla meydana gelen şiddetli depremler nedeniyle yıkılan binaların enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Felaketin 5. gününde ise deprem bölgesinden peş peşe mucize kurtuluş haberleri geldi. Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan İbrahim, telefonla kuzeni Mustafa'yı aradı, yerini söyledi. Ekipler o noktaya yoğunlaştı ve İbrahim'i enkaz altından kurtardı.