Telefonu İbrahim'i hayatta tuttu! Enkaz altında kuzenini aradı, 104 saat sonra sağ çıktı | Video
Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 9 saat arayla meydana gelen şiddetli depremler nedeniyle yıkılan binaların enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Felaketin 5. gününde ise deprem bölgesinden peş peşe mucize kurtuluş haberleri geldi. Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan İbrahim, telefonla kuzeni Mustafa'yı aradı, yerini söyledi. Ekipler o noktaya yoğunlaştı ve İbrahim'i enkaz altından kurtardı.
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