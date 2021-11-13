TEM’de kaza: 3 yaralı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralanırken, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun trafik sebebiyle 34 BD 4839 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsü C.Ç.'nin yavaşlaması neticesinde aynı istikamette seyir halinde olan 42 H 0272 plakalı Mazda marka otomobil sürücüsü H.Y. ve 34 TF 869 Volkswagen marka sürücüsü U.K. duramayarak önlerindeki araçlara çarptı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 1'i çocuk 3 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulansa alarak en yakın hastaneye götürdü.



Kazada 3 otomobilden 2'si kullanılamaz hale geldi. 2 otomobil çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.