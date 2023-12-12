TEM'de sürücülerin tehlikeli inatlaşması kamerada | Video 12.12.2023 | 10:38 Sultangazi TEM Otoyolu'nda seyir halindeki çöp toplama kamyonu ile minibüs arasındaki yol verme inatlaşması cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Pazartesi günü TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki çöp toplama kamyonu şoförü şerit değiştirmek istedi. Yan şeritteki minibüs sürücüsü ise yol vermek istemedi. İki sürücü arasında dakikalarca sürecek inatlaşma başladı.Çöp kamyonu sürücüsünün şeritler arasında manevra yapması, minibüs sürücüsünün frene basması trafikteki diğer araçları tehlikeye düşürdü. Minibüs sürücüsü, çöp toplama kamyonu şoförüne uzun süre yol vermedi. Trafikte bir süre devam eden inatlaşma, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.