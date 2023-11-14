Ters yönde giden otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı | Video 14.11.2023 | 14:51 Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ters yönden gelen otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza; D-400 Karayolu Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Alanya'dan Sanayi Sitesi'ne giden Veli H.'nin kullandığı ticari taksi ile ters istikamette çevreyoluna ilerleyen Ayberk U.'nun kullandığı otomobil çarpıştı.Kazada ticari takside yolcu olarak bulunan Zübeyde E. ve Kader D. isimli yaralandı. Yaralılardan biri çimlerin üzerine uzanarak sağlık ekibini beklerken, diğer kadın onun başından bir an bile ayrılmadı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.