Ters yönde giden otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ters yönden gelen otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kazada ticari takside yolcu olarak bulunan Zübeyde E. ve Kader D. isimli yaralandı. Yaralılardan biri çimlerin üzerine uzanarak sağlık ekibini beklerken, diğer kadın onun başından bir an bile ayrılmadı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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