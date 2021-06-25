Video Yaşam THY pilotu balkondan düşerek hayatını kaybetti! | Video

THY pilotu balkondan düşerek hayatını kaybetti! | Video

THY pilotu balkondan düşerek hayatını kaybetti! | Video
25.06.2021 | 18:28

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Türk Hava Yolları (THY) filosunda pilot olarak görev yapan 32 yaşındaki Kutay Bayraktar, Beyoğlu'nda oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. THY'yi yasa boğan genç pilotun ölümü ile ilgili, polis soruşturma başlattı.

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