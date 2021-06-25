THY pilotu balkondan düşerek hayatını kaybetti! | Video

Türk Hava Yolları (THY) filosunda pilot olarak görev yapan 32 yaşındaki Kutay Bayraktar, Beyoğlu'nda oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. THY'yi yasa boğan genç pilotun ölümü ile ilgili, polis soruşturma başlattı.