Video Yaşam Tıra çarpıp kalbi duran motosiklet sürücüsü ambulanstaki kalp masajıyla hayata döndü | Video
Tıra çarpıp kalbi duran motosiklet sürücüsü ambulanstaki kalp masajıyla hayata döndü | Video

Tıra çarpıp kalbi duran motosiklet sürücüsü ambulanstaki kalp masajıyla hayata döndü | Video

08.04.2025 | 12:11

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin aynı yönde seyir halinde olan tırla çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

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Kaza, saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Ulusal Egemenlik Bulvarı D400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan S.Ö.(14) idaresindeki 07 FDZ 18 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden E.Y.'nin kullandığı dorse 58 ADY 534 çekici plakalı tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşüp asfalt zemine savrulan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KALP MASAJIYLA TEKRAR HAYATA DÖNDÜ
İlk müdahalesinin ardından kalbi durduğu belirlenen sürücü, ambulansa alınarak dakikalarca kalp masajı yapıldı. Sağlık ekiplerince kalbi yeniden çalıştırılan S.Ö., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kontrolden geçirilen S.Ö., ileri tetkik ve tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazanın ardından olay yerine çağrılan olay yeri inceleme ekipleri tarafından kazanın yaşandığı yerde detaylı inceleme yapıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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