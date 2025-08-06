Tokat'ta orman yangını | Video 06.08.2025 | 15:30 Tokat'ın Erbaa ilçesi Doğanyurt köyü yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre Tokat'ın Erbaa ilçesi Doğanyurt köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Orman ekipleri arazözlerle, Erbaa, Niksar ve Tokat'tan çıkan itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.