Tokat'ta orman yangını | Video
Tokat'ın Erbaa ilçesi Doğanyurt köyü yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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