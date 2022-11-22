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OTOMATİK OYNAT
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Tokat'ta otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 22.11.2022 | 08:49
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.