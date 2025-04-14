Trabzon’da tüp patlaması sonucu ev çöktü: 1 yaralı | Video
Trabzon’un Of ilçesinde tüp patlaması sonucu çöken evde enkaz altında kalan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.
2 katlı evin tamamen çökme riskine karşı güvenlik önlemi alındı.
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