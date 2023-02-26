Video Yaşam Trafikte tartıştığı sürücüye ateş açtı! Dehşet anları kamerada | Video
Trafikte tartıştığı sürücüye ateş açtı! Dehşet anları kamerada | Video

Trafikte tartıştığı sürücüye ateş açtı! Dehşet anları kamerada | Video

26.02.2023 | 12:13

Seyrantepe’de iki sürücü arasında trafikte çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Araçtan inen bir şahıs diğerine silahla ateş açtı. Olay anı kameralara yansırken, saldırgan şahıs Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

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