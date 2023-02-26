Trafikte tartıştığı sürücüye ateş açtı! Dehşet anları kamerada | Video
Seyrantepe’de iki sürücü arasında trafikte çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Araçtan inen bir şahıs diğerine silahla ateş açtı. Olay anı kameralara yansırken, saldırgan şahıs Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
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